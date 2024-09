Así es como caminar ayuda a prevenir el dolor lumbar

Caminar podría ofrecer a estos pacientes cíclicos un método de alivio fácil y asequible, según informaron recientemente unos investigadores en la revista The Lancet , difundiendo un nuevo estudio que analizó si un programa individualizado de caminatas podía prevenir la recurrencia del dolor lumbar en pacientes que se habían recuperado recientemente de un episodio. Los pacientes que iniciaron un programa regular de caminatas tenían menos probabilidades de sufrir una recurrencia de su lumbalgia en el plazo de un año o más. En el caso de los pacientes cuyo dolor lumbar reaparecía, caminar con regularidad parecía prolongar el número medio de días entre episodios.

“La inmensa mayoría de las investigaciones que se han hecho sobre el dolor de espalda se centran en el tratamiento de esos episodios, pero no en la prevención”, afirma Mark Hancock , investigador de la Universidad Macquarie de Sídney (Australia) y uno de los autores del estudio. “Pensamos que era realmente importante empezar a centrarse en la prevención de futuros episodios, y dar a los pacientes habilidades para manejar su propio dolor de espalda, sabiendo que para la mayoría de la gente se trata de una condición fluctuante, a largo plazo”.

Se sabe desde hace tiempo que el movimiento ayuda a aliviar el dolor lumbar y las pruebas de que el ejercicio aeróbico sirve como tratamiento son excepcionalmente sólidas, dice Comron Saifi, cirujano ortopédico del Hospital Metodista de Houston (Estados Unidos), que no participó en el estudio. Como resultado, hay una serie de directrices clínicas que recomiendan la actividad aeróbica ligera (como caminar) como estrategia para la gestión de los episodios de dolor de espalda baja.

A pesar de ser un tratamiento habitual, la eficacia de caminar para prevenir el dolor lumbar no está tan estudiada. Aun así, caminar ofrece ventajas que, por sí solas, lo convierten ya en un buen candidato para la prevención. El movimiento estimula el flujo sanguíneo a la columna vertebral, lo que ayuda a la curación al aumentar la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan hasta allí. Al caminar, “la columna se encuentra en una posición en la que se la desafía de forma suave”, afirma Femi Betiku, fisioterapeuta e instructor de pilates en Westchester (EE. UU.), que no participó en el estudio. Este desafío suave aplica la cantidad justa de fuerza o carga a la columna vertebral y tiene una serie de beneficios para los músculos y las articulaciones de la zona lumbar.

“Al caminar, la columna recibe una carga muy agradable, repetitiva y bastante baja, y sabemos que eso es muy bueno para los tejidos. Todos los tejidos del cuerpo responden a la carga. Se hacen más fuertes y sanos con la carga”, afirma Hancock. En el caso de la zona lumbar, esto incluye los músculos que rodean y sostienen la columna vertebral, así como las vértebras y los discos cartilaginosos que la componen. El suave impacto de caminar favorece el flujo sanguíneo a estos tejidos, al tiempo que fortalece el cartílago y el hueso de la columna. Los estudios han demostrado que los corredores habituales tienen discos cartilaginosos más fuertes y sanos que los no corredores, y se cree que caminar tiene un efecto similar.

Caminar, junto con otras formas de ejercicio aeróbico ligero, también tiene el efecto de ayudar a las personas a moverse durante un momento en el que podrían no sentirse seguras de su capacidad para hacerlo. Cuando las personas sufren un episodio de lumbalgia, “empiezan a favorecer ciertas posturas”, dice Kris Gordon, fisioterapeuta de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos), que no participó en el estudio. “Nos volvemos temerosos de movernos de ciertas maneras”, explica. No moverse puede empeorar las cosas. Aunque en el momento parezca lo correcto, a la larga, esto puede hacer que la gente se ponga rígida, prolongando el episodio de dolor.