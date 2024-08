¿Qué es el 'rucking'? Entendiendo la moda de cargar con pesos pesados en la espalda

El término rucking se deriva de la marcha ruck, una habilidad básica utilizada por los militares desde el siglo VII a.C . Sin embargo, no fue hasta principios de la década de 2000 cuando el rucking comenzó a introducirse en el mundo del fitness para civiles, en gran parte gracias a empresas como GoRuck.

Fundada por Jason McCarthy, antiguo miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, GoRuck se especializa en mochilas y pesas para el rucking. La empresa ha reportado un aumento interanual del 65% en las ventas de la mochila Rucker 4.0 y un crecimiento del 44% en las sesiones de su sitio web de 2023 a 2024. Este aumento refleja una tendencia más amplia, ya que las búsquedas en Google sobre mochilas de carga no han dejado de crecer en la última década, especialmente en 2022, cuando la gente buscaba actividades al aire libre durante la pandemia.

"Sabemos que hacer ejercicio en un gimnasio no es para todo el mundo", afirma Jen Wilson , experta en ejercicio y salud de la Universidad de Nottingham Trent (Reino Unido); "pero el entrenamiento de fuerza debería ser para todos". Si te gusta estar al aire libre y no te apetece nada ir al gimnasio, añadir peso a tu mochila es una forma estupenda de mejorar la salud de tus articulaciones y aumentar tu fuerza y resistencia".

El rucking para civiles no tiene por qué ser tan intenso como el entrenamiento militar.

"El yomping (término militar británico para referirse al rucking) no debe tomarse a la ligera", afirma Jeff Saayman, ex comando de los Royal Marines británicos. "Puede causar lesiones graves en la columna vertebral, el cuello, las rodillas, las caderas, etcétera, si no se hace bien", explica.