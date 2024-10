¿Qué están haciendo las relaciones parasociales en nuestros cerebros?

Una interacción parasocial o relación parasocial (IP/RP) generalmente se define como una relación en la que un miembro de la relación no es consciente del otro, por ejemplo, un fan ama a una celebridad, pero la celebridad no sabe que existe. No se limitan a las celebridades, también existen IP/RP entre personas y personajes ficticios, ya sean interpretados por un actor o no.