¿No dejas de pensar en comer? Eso es el "ruido de la comida" y así puedes atajarlo

"El ruido de la comida es común en estos días porque la cultura de la dieta está a nuestro alrededor y estamos recibiendo mensajes sobre lo que está bien comer y lo que no", dice Rachel Goldman, psicóloga especializada en el comportamiento alimentario y profesora asistente clínica de psiquiatría en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos). "Mucha gente no se da cuenta de cuánto espacio ocupa en su cerebro hasta que empieza a desaparecer", añade.

"Imagina que tienes un gráfico circular: piensa en qué porcentaje del día se dedica a pensar en la comida", dice Susan Albers, psicóloga clínica de la Clínica Cleveland y autora de Eating Mindfully: How to End Mindless Eating and Enjoy a Balanced Relationship with Food [Comiendo conscientemente: como acabar con la alimentacion inconsciente y disfrutar de una relación equilibrada con la comida]. "Para aquellos con mucho ruido de la comida, entre el 80 y el 90 por ciento de su día lo pasan pensando en la comida", añade.