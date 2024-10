Comer de manera consciente o de manera intuitiva, ¿qué tipo de alimentación es mejor?

Los beneficios no se detienen ahí. Un estudio de 2022 publicado en la American Journal of Health Promotion encontró que las mujeres que obtuvieron una puntuación más altas en las medidas de alimentación intuitiva tienden a tenían menor angustia psicológica, menor índice de masa corporal (IMC) y menos patrones de desórdenes alimenticios, en comparación con aquellas con otros estilos de alimentación. Con el tiempo, la alimentación intuitiva también se asocia con un menor riesgo de desarrollar síntomas depresivos, o de tener problemas de autoestima o insatisfacción corporal, según un estudio en el que participaron 1491 participantes a los que se dio seguimiento durante ocho años .

Es posible que estos métodos no sean adecuados para un enfoque de casero para todos: si tienes un trastorno alimentario, es mejor trabajar con un psicoterapeuta y/o un dietista para obtener orientación sobre el uso de estas prácticas, dicen los expertos. Después de todo, "alguien que lucha con un trastorno alimentario no sabe lo que se siente al estar lleno", dice Rachel Goldman, psicóloga especializada en comportamiento alimentario y profesora asistente clínica de psiquiatría en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos).

Mientras comes, sintoniza con las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo, usando una escala de uno (muy hambriento) a 10 (demasiado lleno), aconseja Susan Albers, psicóloga clínica de la Clínica Cleveland (Estados Unidos) y autora de Eating Mindfully: How to End Mindless Eating and Enjoy a Balanced Relationship with Food [Comer conscientemente: cómo acabar con la alimentación sin sentido y disfrutar de una relación equilibrada con la comida]. Cuando llegues a un punto en el que te sientas satisfecho, no lleno, es un buen momento para parar. Esta idea es similar a un concepto de la dieta de Okinawa, que se considera una de las más saludables del planeta: Hara Hachi Bu, una práctica que alienta a las personas a dejar de comer cuando están llenas en un 80 por ciento.