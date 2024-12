¿Pagarías por oler un cadáver? ¿Por qué hay gente que busca aromas desgradables?

El psicólogo Paul Rozin describió el efecto en 2013 en un artículo titulado Glad to be sad, and other examples of benign masochism [Contento de estar estar triste y otros ejemplos de masoquismo benigno]. Su equipo encontró 29 ejemplos de actividades con las que algunas personas disfrutaban aunque, por toda lógica, no deberían. Muchos eran placeres comunes: el miedo a una película de terror, el picante de una guindilla, el dolor de un masaje firme. Y algunos eran repugnantes, como reventarse granos o contemplar una asquerosa exposición médica.