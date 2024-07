Así se convirtió el olor corporal en una enorme fuente de ingresos

En el Occidente del siglo XVII, se dedicaba mucho más esfuerzo y atención a la limpieza de la ropa que a la del cuerpo, según Brown. Un francés de clase alta podía distinguirse con camisas de lino blanco, que se lavaban y cambiaban a menudo. Pero, añade, se bañaba con poca frecuencia y no juzgaba a un trabajador de clase baja por estar desaseado o maloliente.

"Los aristócratas sucios y mugrientos eran la norma", dice Katherine Ashenburg, autora de The Dirt on Clean: An Unsanitized History [La suciedad de la limpieza: Una historia sin desinfectar].