¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando dejamos de consumir gluten?

El consumo de alimentos sin gluten se ha disparado en popularidad en la última década, impulsado por las afirmaciones de que la reducción del gluten conduce a una mejor salud. Y no parece que la tendencia vaya a frenarse, con una previsión de que el mercado mundial de alimentos sin gluten alcance los 14 000 millones de dólares en 2032.

Pero, ¿es una buena idea prescindir del gluten? Mientras que algunas personas se ven obligadas a suprimirlo por razones médicas, millones de otras han adoptado la dieta sin una necesidad clara. He aquí lo que dice la ciencia sobre el gluten, por qué se ha vuelto tan controvertido y qué le ocurre a tu cuerpo cuando dejas de comerlo.

A pesar de su mala reputación, el gluten no es intrínsecamente nocivo. De hecho, el trigo (una fuente clave de gluten) está lleno de nutrientes beneficiosos para la salud . “Está repleto de proteínas, fibra, hierro y vitaminas”, dice Dennis. “El trigo integral, en particular, puede desempeñar un papel beneficioso en la dieta saludable para el corazón”.

Para la mayoría de la gente, no hay ninguna razón científica para suprimir el gluten, dice Ciaran Kelly , gastroenterólogo y director médico del Centro de Salud Nutricional del BIDMC. Sin embargo, algunas personas sí necesitan evitarlo.

Otros pueden tener sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC), una afección en la que las personas experimentan molestias digestivas a causa del gluten pero no tienen el daño intestinal asociado a la enfermedad celíaca, dice Kelly. Por su parte, las personas alérgicas al trigo deben evitarlo, pero no necesariamente deben eliminar todos los alimentos que lo contengan, dice Kelly.