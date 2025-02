¿Cuál es el mejor modo de prevenir alergias en niños y cuándo se debe actuar?

Hace una década, los médicos recomendaban retrasar la introducción a los alérgenos alimentarios comunes durante los primeros años de vida. Eso fue hasta 2015, cuando el estudio Learning about Peanut Allergy (LEAP) proporcionó pruebas sólidas de que la introducción de los cacahuetes a los niños cuando tienen aproximadamente 4 meses de edad puede disminuir el riesgo de alergias a los cacahuetes. Desde entonces, los estudios sobre la introducción temprana de huevos , leche de vaca y múltiples alérgenos comunes han mostrado resultados similares. Ahora, los expertos están sugiriendo la introducción de los alérgenos alimentarios a una edad temprana, afirma Priya Katari, alergóloga e inmunóloga pediátrica del Weill Cornell Medical College (Estados Unidos).

Una vez introducido un alérgeno, es importante mantenerlo en la dieta del niño, dice Katari. El cacahuete es el único alérgeno alimentario que actualmente cuenta con recomendaciones basadas en directrices en cuanto a cantidad y frecuencia: dos cucharaditas tres veces por semana. Pero los expertos coinciden en que el mero hecho de probar un alérgeno no induce su tolerancia. No hay que estresarse si la cantidad es inferior a la recomendada, siempre que los niños se expongan regularmente a los alérgenos. Y los padres no tienen que preocuparse demasiado por llevar la cuenta de todos los alimentos que le dan a su hijo, dice Hartz. Sólo tienen que asegurarse de que su hijo sigue una dieta variada de frutas, verduras y proteínas.