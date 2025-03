¿No soportas el sonido de la gente cuando come? Puede que tengas misofonía

Para las personas con misofonía, los sonidos cotidianos como sorber, golpear u olfatear no sólo son molestos, sino que desencadenan una intensa respuesta de lucha o huida. Esta afección, cuyo nombre significa “odio al sonido” en griego, afecta al sistema nervioso y hace que incluso los ruidos más leves resulten insoportables. La comunidad científica calcula que entre el 5 y el 20 por ciento de los adultos experimentan esta sensibilidad extrema, aunque la misofonía sigue siendo poco conocida.

“Cuando era más joven, el sonido que me hacía sentir más rara era ese ruido repetitivo que hacen las palomas”, explica Jane Gregory, psicóloga de la Universidad de Oxford y autora del libro Sounds Like Misophonia [Suena a misofonía].

“Vivían junto a la ventana del dormitorio donde estudiaba y me impedían concentrarme. El chasquido de los bolígrafos también me afectaba mucho en el colegio, como esos bolígrafos de cuatro colores que la gente chasqueaba cada dos segundos. Me volvía loca”.