Esta imagen ofrece una ojeada inédita a los misteriosos rincones más oscuros de la Luna

En los polos de la Luna, el sol no sale ni se pone, sino que parece rodear lentamente el horizonte, desapareciendo ocasionalmente tras un pico alto o el borde de un cráter. Este fenómeno se produce porque la Luna no está tan inclinada sobre su eje como la Tierra, y el sol bajo proyecta el paisaje en una dualidad de luz; algunas zonas están iluminadas durante la mayor parte del año, mientras que otras no han recibido luz solar directa desde hace eones.