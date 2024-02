¿Por qué sigue sin estar claro si Plutón es un planeta enano o un planetoide?

En 2006, el mundo perdió muchas estrellas (la actriz Shelley Winters, el icono del soul James Brown, el naturalista Steve Irwin), pero sólo un planeta: Plutón.

Declarado noveno planeta de nuestro sistema solar tras su descubrimiento en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh, Plutón es pequeño, de color mármol, y se hizo rápidamente querido gracias a su asociación con el perro mascota de Mickey Mouse (que originalmente se llamaba Rover, pero fue rebautizado con el nombre del planeta en inglés -Pluto- en 1931).

Entonces, en 2006, Mike Brown, profesor de astronomía de CalTech (Estados Unidos) y autor de How I Killed Pluto and Why it Had It Coming [Cómo maté a Plutón y por qué se lo estaba ganando], se coló en la fiesta y le quitó a Plutón su clasificación planetaria. Desde entonces, el mundo de la ciencia y la cultura popular han debatido sobre el destino de Plutón.

Para celebrar el 94 aniversario del descubrimiento de Plutón, nos sentamos con Brown y Philip Metzger, físico planetario jubilado del Centro Espacial Kennedy de la NASA (y actual científico asociado de la Universidad de Florida Central, en Estados Unidos), para obtener algunas respuestas. ¿Están en lo cierto Brown y quienes piensan como él al restar importancia a Plutón y centrarse en nuevos descubrimientos como el aún no confirmado "Planeta Nueve"? ¿O tienen Metzger y otros argumentos sólidos a favor del regreso triunfal de Plutón?

¿Cómo acabaron ustedes en sus respectivos lados de la valla Plutón/No-Plutón?

MIKE BROWN: Desde que estoy en Caltech, una de mis principales áreas de investigación han sido los objetos de la parte exterior del sistema solar y los objetos del Cinturón de Kuiper, como Plutón. Y uno de los mayores proyectos que realicé a principios de la década de 2000 fue la primera búsqueda a gran escala de otros objetos tan grandes como Plutón, otros planetas enanos... antes de que los llamáramos "planetas enanos", que, por cierto, es un término estúpido.

¿Por qué?

MIKE BROWN: Porque es innecesariamente confuso. La gente piensa: "Bueno, dice 'planeta', así que tiene que ser un planeta". Y yo digo: "¿Acaso los caballitos de mar son caballos? ". Antes de que la Unión Astronómica Internacional (UAI) inventara ese término, usábamos la palabra "planetoide" para describir esas cosas pequeñas pero redondas, y es una palabra mucho mejor porque no es tan confusa. La única razón por la que Plutón fue llamado planeta enano [después de que se revocara su estatus de planeta] es porque la gente a favor de Plutón lo introdujo a hurtadillas con la esperanza de poder conseguir una votación para que los planetas enanos fueran planetas. La votación fue rechazada por una abrumadora mayoría, pero nos quedamos con esa estúpida frase. Culpo de ello a la gente de Plutón.

PHILIP METZGER: Diríamos que hay muchos planetas enanos y que estos planetas enanos son planetas reales en el Cinturón de Kuiper. Pero la cuestión es que en realidad no estamos defendiendo que Plutón sea restituido porque pensamos que la votación para degradarlo fue irrelevante. La IAU no tenía derecho a hacer esa votación. Violaron sus propios estatutos cuando lo hicieron... Nuestro argumento es que nunca dejó de ser un planeta porque la taxonomía es parte de la ciencia, y la taxonomía que importa es la que los científicos utilizan y encuentran útil. Mientras que la taxonomía basada en la astrología del público no es útil para la ciencia. No se alinea con ninguna teoría, y desafortunadamente es la que adoptó la IAU.

De acuerdo. Empecemos con los criterios para el estatus de planeta.

PHILIP METZGER: En 2006, la IAU decidió, en primer lugar, que [un planeta] debe orbitar directamente alrededor de una estrella. Basándose en eso, la Luna no sería un planeta... Es lo que llamamos un planeta secundario, mientras que la Tierra es un planeta primario... Lo segundo que dijeron es que tiene que ser lo suficientemente grande como para adoptar una forma redonda por su propia gravedad, lo que llamamos "redondeo gravitacional". Y luego la tercera condición era (y ésta es la diseñada para eliminar cuerpos como Plutón) que tiene que dominar gravitacionalmente su órbita para despejar de otros cuerpos la vecindad de su propia órbita. No definieron lo que querían decir con eso. Supusieron que la gente lo concretaría más adelante. Se podría argumentar que la Tierra no es un planeta porque la Tierra no despeja su propia vecindad. Lo que realmente querían decir era que [un planeta] tiene que ser gravitatoriamente dominante según alguna métrica desconocida que aún no habían creado.

MIKE BROWN: A principios de la década de 2000, las cámaras digitales empezaron a mejorar muchísimo y por fin pudimos tomar imágenes de todo el cielo a la vez. Así descubrimos los planetas más grandes, brillantes y enanos que existen, incluido el que realmente forzó un debate sobre Plutón. Descubrimos Eris, que es más masivo que Plutón. Y así, de repente, algo iba a tener que ceder. O bien había que añadir nuevos planetas, o bien había que restar cosas que ya no eran planetas. Si Plutón se descubriera hoy, nadie diría que es un planeta.

¿Estamos demasiado obsesionados con la simetría? ¿Nos hemos criado con 9 planetas y la idea de 8 o de infinitos planetas nos inquieta?

MIKE BROWN: No, no existe un número mágico. No es que Plutón tuviera que restarse; es que los astrónomos se vieron obligados a reconocer [la] realidad de que no encajaba con lo que ahora sabemos sobre los planetas. La facción pro-Plutón intentó cambiar la definición de planeta para que fuera algo que no es porque estaban desesperados por mantener a Plutón como planeta, pero su definición añadiría 200 planetas más a nuestro sistema solar. La facción pro-Plutón, por cierto, está dominada por personas que participaron en la misión de la NASA a Plutón. Cuando se lanzaron, Plutón era un planeta. Cuando llegaron allí, ya no lo era.

Es cultural, no científico. ¿Qué otra cosa en la naturaleza es así? Quiero decir, no decimos que sólo tenga que haber nueve montañas, nueve ríos, nueve tipos de escarabajos. Y lo más gracioso de todo es la palabra "astronómico". Es irónico que los astrónomos sean los que no quieren números astronómicos. Quieren que sean ocho.

¿Se trata de cambiar la forma en que enseñamos ciencias en la escuela primaria? Nos dan esta simetría bonita y fácil de memorizar de ocho o nueve planetas y lo dejamos así. ¿Debería enseñarse como un concepto más evolutivo?

PHILIP METZGER: Sí. Desgraciadamente, cuando se nos enseña que sólo hay ocho planetas y que estos planetas reinan en sus órbitas, estamos volviendo al viejo concepto geocéntrico. [Esta idea anticuada es] simple, ordenada, monocéntrica, y estos planetas son como dioses, reinan en su órbita. Estamos argumentando que necesitan enseñar que es un cosmos dinámico. Las cosas cambian, evolucionan. Los planetas pueden cambiar su órbita.

¿Así que la búsqueda del "Planeta Nueve" no se trata de necesitar un reemplazo para Plutón?

MIKE BROWN: Ahora mismo, [la existencia del Planeta Nueve] es una hipótesis muy buena para explicar muchas cosas que estamos viendo ahí fuera y para las que no tenemos otra explicación. [Pero] hasta el día en que apuntemos un telescopio hacia él y lo veamos y digamos: "Ajá, ahí está", es sólo la mejor hipótesis para explicar estos fenómenos. Creo que algún día apuntaremos con el telescopio y lo veremos, pero hasta entonces, es una hipótesis.

En definitiva, ¿por qué cree que la gente tiene tanto apego a Plutón y tanta resistencia al Planeta Nueve o a otros posibles "sustitutos"?

PHILIP METZGER: Todo lo que puedo decir es que, cuando la nave New Horizon voló cerca de Plutón, fue asombroso. Yo estaba en la Universidad Johns Hopkins, donde tenían el centro de control. Cuando pusieron las imágenes por primera vez, y era tan impresionante... y geológicamente diverso. Quiero decir, hay montañas tan altas como las Montañas Rocosas que se están construyendo activamente, y hay glaciares que están fluyendo en la superficie de Plutón, y hay una atmósfera en capas, y probablemente hay un océano subterráneo, y hay material orgánico, los componentes básicos de la vida en toda la superficie del planeta. Plutón no sólo es un planeta, sino que es más parecido a la Tierra que cualquier otro. Es el planeta más parecido a un planeta.