¿Qué vehículo utilizarán los astronautas para atravesar la Luna?

Estos tres vehículos no estarán presurizados, lo que significa que los astronautas tendrán que llevar trajes espaciales para utilizarlos. Y lo ideal sería que, en lugar de enviar varios vehículos para cada misión de astronauta, los LTV tuvieran una vida útil de 10 años.

"No tengo una gasolinera ni un taller donde pueda repararlo", añade McGrath; "es como hacer una parada en boxes en la Indy 500: ágil, rápida y eficaz".

A pesar de sus similitudes básicas, los tres LTV tienen una filosofía de diseño diferente. Y aunque los consorcios no pueden revelar demasiado sobre sus LTV individuales en plena competición, han ofrecido algunas pistas tentadoras.

En colaboración con Axiom Space y Odyssey Space Research, el Flexible Logistics and EXploration, o FLEX , LTV de Astrolab tiene el aspecto de un elegante y compacto buggy. "Está diseñado para ser el vehículo más versátil jamás creado", afirma Matthews, señalando su arquitectura altamente modular. Ya disponen de un prototipo terrestre a escala real, y una versión del FLEX ya está lista para dirigirse a la Luna en una misión comercial de SpaceX Starship , llevando consigo 1,5 toneladas de instrumentos, experimentos y otras cargas. "Ese mismo diseño de plataforma central es también la base del diseño de nuestro Vehículo Terreno Lunar", afirma Matthews.

No sabemos cuál de los tres LTV tiene más posibilidades de ser elegido por la NASA para formar parte del programa Artemis. Pero sí sabemos que el ganador no estará solo mucho tiempo: Para la misión Artemis VII, se espera que la agencia espacial japonesa (JAXA) haya terminado de construir su propio vehículo. Y éste estará presurizado, lo que significa que los astronautas irán dentro, sin traje espacial, desplazándose de un modo no muy distinto a como los exploradores utilizan los sumergibles robóticos para investigar el fondo marino.