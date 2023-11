Diseñó el vestido de novia de Jackie Kennedy, pero su identidad fue un secreto: ¿por qué?

Ann Lowe fue el arma secreta de la alta sociedad estadounidense del siglo XX, diseñando trajes de debutante y vestidos de novia de alta costura para las familias más importantes del país, incluida Jackie Kennedy. Pero tardó años en obtener el reconocimiento que merecía.

Fotografía de Moneta Sleet Jr. , Johnson Publishing Company Archive , Courtesy J. Paul Getty Trust and Smithsonian National Museum of African American History and Culture