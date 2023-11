¿De verdad Napoleón era tan bajito? Repaso histórico de la discriminación a los cortos de estatura

The Trustees of the British Museum

Fotografía de Print By Frédéric Dubois , The Trustees of the British Museum

El duque de Wellington lanza al aire a un diminuto Napoleón en esta caricatura política que representa un juego popular en la época. Wellington es conocido sobre todo por haber conducido a las fuerzas británicas a la victoria sobre Napoleón en la batalla de Waterloo de 1815.