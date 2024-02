Los estadounidenses odian las propinas casi desde que nació la tradición

Lo que sí se sabe es lo poco para lo que sirven las propinas. La investigación ha descubierto que las propinas no se utilizan para recompensar un buen servicio ni para castigar un mal servicio. La gente deja propina aunque no espere volver nunca al restaurante, y el único factor determinante de la cantidad de propina es el importe de la cuenta: la gente tiende a dejar porcentajes más pequeños en los cheques más grandes. El racismo y el sexismo también influyen en las propinas .

"Sé que la persona a la que le recojo la comida quiere propina y no estará contenta si no se la doy, pero sé que dos tercios de la gente no deja propina, así que no soy la única persona con la que se van a enfadar", dice. "Si damos propina en esas situaciones, tenemos que empezar a dar propina a cualquier tipo de empleado del comercio, y yo no estoy dispuesto a llegar a eso".