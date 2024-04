Estos extraños restos encontrados en un templo maya revelan un ardiente drama político

En la actualidad, el yacimiento no es más que tierra plana, pero el depósito se encontró bajo bloques de piedra caliza enterrados que se utilizaron para construir un nuevo nivel superior de la pirámide, que en aquella época tendría más de 45 metros de altura.

"No se colocó en una urna, no se depositó con cuidado y quedó esparcido por bloques de piedra que fueron arrojados", explica Halperin; "interpretamos esto como destructivo... no parecía en absoluto significar que fuera reverencial".