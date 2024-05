El caso de desaparición más antiguo de Nueva York sigue conmocionando a sus herederos

Entonces y ahora, la familia Arnold sólo habla de Dorothy a regañadientes. La madre de Vollmer, Rebecca, nacida cinco años después de la desaparición de Dorothy, nunca había hablado de ella, que se sepa. No se había hecho ninguna declaración pública en más de un siglo, hasta ahora, y Vollmer sospecha que ésta tiene a su antepasada revolcándose en la tumba: "Mi abuela estaría absolutamente horrorizada de que se desenterrara todo esto 100 años después".

La familia Arnold supo que algo iba mal cuando Dorothy no volvió a casa para cenar. Cuando al anochecer no había regresado, llamaron a sus amigos. Y cuando por la mañana seguía sin aparecer, los Arnold contrataron a un abogado y a un equipo de investigadores privados de la Agencia Pinkerton. Sin embargo, no llamaron a la policía hasta pasadas seis semanas.