Entendiendo las verdaderas reglas del cortejo en la era 'Bridgerton'

Durante el periodo de la Regencia, que formaba parte de la era georgiana, el matrimonio no era sólo un hito en la edad adulta, sino que "era la piedra angular de la sociedad. Era la institución en la que [...] se reproducían las posiciones de estatus y se trasladaban al futuro", afirma Sally Holloway, investigadora principal de la Universidad Oxford Brookes (Reino Unido) y autora de The Game of Love in Georgian England: Courtship, Emotions, and Material Culture [El juego del amor en la Inglaterra georgiana: Cortejo, emociones y cultura material].