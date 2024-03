¿Cuánto dura de verdad un diamante?

La campaña de marketing fue tan omnipresente que dio lugar a un eslogan considerado el más exitoso de todos los tiempos. En 1948, la redactora publicitaria de Ayers Mary Frances Gerety (que no se casó en toda su vida) ideó el eslogan "Los diamantes son eternos" (o, en inglés, "Diamonds are forever"), que De Beers y la industria del diamante siguen utilizando hoy en día. El eslogan "también [transmite] la idea de que el anillo no debe revenderse por su valor sentimental", lo que fomenta la compra de varios diamantes en caso de varios matrimonios.