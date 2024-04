Ducharse es un 'invento' mucho más reciente de lo que crees

Para los antiguos griegos, el baño era a menudo un ritual de autopurificación antes de los ritos religiosos o de recibir invitados, según Katherine Ashenburg, autora de The Dirt on Clean: An Unsanitized History [La suciedad en la limpieza: una historia sin desinfectar]. Los baños tradicionales de estilo japonés se utilizaban con fines terapéuticos y religiosos, y más tarde como lugares de reunión social. Las banyas rusas y los hammams turcos también fueron históricamente importantes centros de actividad social y religiosa.

"Bañarse no siempre estaba relacionado con la limpieza", afirma Ashenburg; "a veces se pensaba que meterse en el agua no sólo no aportaba nada en términos de limpieza, sino que era peligroso para la salud".

Aunque este pensamiento era incorrecto, había problemas de higiene en los baños públicos, según James Hamblin, médico y profesor de la Universidad de Yale (Estados Unidos) y autor de Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less [Limpio: La nueva ciencia de la piel y la belleza de hacer menos]. "Algunos relatos de antiguos baños describían capas de baba en la superficie del agua", afirma; "como poco, te exponías a agentes patógenos".