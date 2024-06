La historia olvidada de la primera flota de taxis eléctricos del siglo XIX

La idea de que los vehículos eléctricos circularan por Nueva York en la década de 1890 puede sonar a sueño febril de inspiración steampunk, pero los automóviles de batería superaron en ventas a sus homólogos de combustión interna en los albores de la era automovilística. Los coches eléctricos eran silenciosos, limpios y fáciles de conducir. "Por aquel entonces, tenías suerte si un coche de gasolina arrancaba por la mañana", afirma Dan Albert, autor de Are We There Yet? The American Automobile Past, Present, and Driverless [¿Hemos llegado ya? El automovilismo americano; pasado, el presente y sin conductor]:;"era ruidoso, contaminante y destartalado, mientras que un coche eléctrico arrancaba con sólo pulsar el interruptor".