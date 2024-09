La increíble historia de por qué un grupo de castores fue lanzado en paracaídas en los 40 en Estados Unidos

“Lo he encontrado”, dijo conspiradoramente la voz al otro lado.

Pero estamos hablando de una época en la que a los gestores de la fauna salvaje de Idaho no les quedó otra: no sabían qué más podían hacer para solucionar el problema de los castores. La gente estaba emigrando de las ciudades a las zonas rurales del suroeste del estado en busca de aire fresco y naturaleza, y se encontraban con que muchas de esas regiones ya estaban pobladas por castores. Los nuevos residentes no tardaron en protestar y en presentar las primeras quejas: los castores tenían la costumbre de talar árboles y construir presas, llegando a veces incluso a inundar patios y dañar sistemas de riego, huertos y alcantarillas.