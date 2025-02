Este afinador es la clave de la supervivencia del tango en todo el mundo

Ahora que los maestros ya no están, Guttlein continúa la tradición de Los Tanos. Su propio taller (donde trabaja solo, por ahora, aún en busca de un aprendiz) consiste en una pequeña habitación apartada de su vivienda, una antigua casa colonial española de color amarillo. Es un espacio ordenado y despejado, quizá porque no necesita muchas herramientas, aparte de una lima de metal, algunas lengüetas y placas de repuesto, y su oído. A lo largo de las estanterías hay instrumentos a la espera de reparación. En los cajones, piezas de repuesto: placas de lengüeta de metal dentadas, limas, piezas de madera y botones. Un bandoneón sólo necesita afinarse una vez cada 8 o 10 años, pero el proceso puede llevar hasta un mes. "Hay que afinar mal un bandoneón para que suene bien", bromea Guttlein. "Es perfectamente imperfecto". Los bandoneones más nuevos, dijo, tienen interiores más precisos que los que se fabricaron en el siglo pasado: "Su sonido es fuerte, pero no es el sonido del pasado".