El reto deportivo para un atleta transgénero

Además, después de su transición, Lera tiene una doble identidad debido a sus dos nacionalidades venezolana y española. En el país latinoamericano no es posible hacer un cambio de género, por lo que sus documentos de identidad permanecen con sus datos antiguos. Querría participar en competiciones deportivas en Venezuela, pero es consciente de que es muy probable que deba competir en categorías no deseadas o no correspondidas. La oportunidad aparece en el mapa

Ante la negativa de las federaciones internacionales a incluir a los deportistas transgéneros y no binarios en competiciones, las carreras estadounidenses como los maratones de Miami, Boston y Nueva York, han buscado soluciones para incluir a estos atletas en una nueva categoría llamada “no binaria”. Esta división ha sido incluida desde hace un par de años y ha permitido la participación de atletas no binarios como Jake Caswell. Este deportista amateur ha ganado en la categoría no binaria del Maratón de Nueva York en 2022 y el Maratón de Chicago de 2023, donde hubo una desigualdad de premio monetario con respecto al que recibieron las categorías femenino y masculino.

En España Federaciones deportivas como la de atletismo, se ha adherido a lo establecido por World Athletic, a través de un comunicado para excluir a personas trans de competiciones internacionales. No obstante, en 2023 Valencia fue la ciudad española pionera en la categoría no binaria, en los 10K Valencia Ibercaja, sin premio metálico, que contó con 32 participantes.

En el caso del medio Ironman que realizará Lera este año en Valencia, ofrece la categoría Open. La organización ha informado que toda persona que no desee medirse en la competición puede hacerlo dentro de esta división, que también acogerá a deportistas transgéneros y no binarios.

Por su parte, Nikki Hiltz se convertió, en París 2024, en la primera persona no binaria en participar en los Juegos Olímpicos en una prueba de atletismo representando a Estados Unidos en la categoría femenina. Hiltz, que se considera trans y de género no binario, ha señalado que el deporte es un medio para exponer las problemáticas, a las que se enfrentan las poblaciones con identidades de género diversas. Compite en la categoría femenina porque fue el género con el que nació y no toma tratamientos hormonales para no violar el código antidopaje de World Athletic. Sin embargo, Hiltz cree firmemente que las mujeres trans deben ser libres de competir en cualquier categoría.