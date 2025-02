La 'romantasía' (o literatura porno-romántica de hadas) ha vuelto más fuerte que nunca

La fascinación del folclore celta por las hadas

Os prohíbo a vosotras, doncellas, que llevéis sombrero o vuestro pelo, que paséis por Carterhaugh, porque el joven Tam Lin está allí. No hay nadie que pase por Carterhaugh que no le deje un fajo, o sus anillos o sus mantos verdes, o su cabeza de doncella.

Las hadas no habrían necesitado presentación ni largas explicaciones para el público escocés del siglo XVI. Estos extraños personajes han sido fuente de fascinación durante siglos en toda Europa, al menos desde la Edad Media. Eran personajes habituales en los romances medievales, pero las hadas no eran sólo personajes de cuentos para élites cultas; eran tan reales para la gente corriente como lo son para nosotros los átomos o la radiación gamma, y ayudaban a explicar misterios perdurables sobre la vida. ¿Por qué bebés aparentemente sanos de repente no prosperaban? ¿Por qué a las madres primerizas a veces les costaba levantarse de la cama? ¿Por qué la enfermedad se abatía desastrosamente sobre el ganado? ¿Por qué algunas personas tenían dotes musicales casi sobrenaturales?

“En la tradición irlandesa, el Otro Mundo no es todo dulzura y luz”, explica Kelly Fitzgerald, Directora de la Escuela de Estudios Irlandeses, Celtas y Folclóricos del University College de Dublín. “Con el Otro Mundo no se juega”.

Como ocurre con muchas historias que surgen de la tradición oral, es imposible rastrear las raíces de Tam Lin hasta su origen. La primera mención aparece probablemente en el Complaynt of Scotland del siglo XVI, un texto político escocés que incluye una larga tangente sobre las canciones e historias compartidas entre pastores. Las primeras versiones completas y publicadas empezaron a aparecer en la imprenta a finales del siglo XVIII, un momento de gran interés por las cosas “antiguas”, cuando los caballeros cultos dedicaban su amplio tiempo libre a coleccionar curiosidades y cuentos, recopilando trozos de historia en peligro de extinción contra el avance de la modernidad y teorizando sobre sus orígenes y lo que eso podía revelarnos sobre el carácter nacional de los lugares que los producían. Las canciones extrañas sobre hadas encajan a la perfección, incluida Tam Lin. Hay una versión en The ancient and modern Scots songs, heroic ballads, etc., de David Herd, publicada en 1769; y otra que aparece en el Scots Musical Museum de 1771, comúnmente atribuida al poeta Robert Burns. Tam Lin también aparece en Minstrelsy of the Scottish Border, la colección de 1802 que impulsó la carrera de Sir Walter Scott, quien afirmó que su versión es una mezcla de las versiones impresas disponibles y de “varios recitados de la tradición”. Al igual que Maas, estos hombres se tomaron abundantes licencias artísticas con su material de partida.