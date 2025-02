Uno de los mejores quesos del mundo está, quizás, en el país más insospechado: Tailandia

Productores de queso tailandés que hay que probar

Granja Little Goat : Al igual que Jartisann, Little Goat Farm también tiene un montón de favoritos familiares, incluyendo Le Chedi Brie, un cremoso queso blanco de leche de vaca que tiene un aroma distintivo a setas. Pero si tienes la oportunidad, decántate por el Pyea, un queso blando recubierto de una corteza hecha de cártamo, té de flores, polen de loto y lavanda.

En un mercado nocturno: En Bangkok, el mercado Or Tor Kor es un buen lugar para empezar, o en Phuket, dirígete al mercado nocturno de los domingos de Phuket Old Town. También hay muchos mercados de barrio más pequeños que salpican el mapa, donde podrás encontrar productores locales.

Prueba las opciones gastronómicas de tu hotel: Jartisann y Little Goat Farm suministran sus quesos a algunos de los hoteles más prestigiosos del país. Puedes encontrar quesos Jartisann en varios de los Shangri-La Hotels and Resorts, junto con los Four Seasons Hotels and Resorts (incluido el Four Seasons Resort Koh Samui, último lugar de rodaje de The White Lotus), Banyan Tree Hotels & Resorts y Meliá Chiang Mai, entre otros.