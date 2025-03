Hallan en Inglaterra un inmenso depósito de huesos de perros romanos que nos cuenta mucho más de lo que parece

“Estaba lleno de una cantidad de huesos absolutamente impresionante”, explica Ellen Green , bioarqueóloga de la Universidad de Reading. “No podías moverte por allí sin pisar algo”, afirma la experta, que ha descrito el hallazgo en un número reciente de la revista Oxford Journal of Archaeology.

El agujero lleno de huesos (el mayor depósito ritual descubierto de este tipo datado en la época de la Britania romana) da a los arqueólogos pistas sobre la forma en que los británicos conquistados adoptaron (y no adoptaron) las prácticas culturales de Roma ya en el siglo I d.C.

Michael Fulford , arqueólogo especializado en la época romana de la Universidad de Reading que no participó en la investigación, afirma que el hallazgo es “notable” y elogió el “estudio muy meticuloso de los restos” realizado por Green.

No está claro cómo murieron estos humanos y animales, pero Green dice que la forma en que fueron depositados no parece la de otros enterramientos. Por ejemplo, aparte de la capa superior, donde los huesos parecen ser basura arrojada por la comida, casi ninguno de los huesos muestra signos de traumatismo u otras causas obvias de muerte. En especial, todos los perros parecen haber tenido huesos sanos en el momento de la muerte, lo que puede ser señal de que muchos eran mascotas y no perros callejeros, afirma.