¿Qué animales eligió Noé para su arca? La respuesta ha ido cambiando con los siglos

Los escultores del siglo XV de la catedral de Norwich (Inglaterra) representaron a Noé no sólo con ganado y aves, sino también con un mono, un animal que, aunque no era nativo de los climas septentrionales, resultaba familiar gracias a las fieras y los espectáculos de la corte de la época. Jirafas, pavos reales y leones también aparecían en las imágenes del arca de la época.

"La gente de la Edad Media no tenía Wikipedia, aviones a reacción ni sentido de los viajes", explica Morrison; "no tenían acceso a la información".

Por ejemplo, Jean Borrell, matemático francés también conocido como Johannes Buteo, sostenía que sólo 93 tipos de mamíferos habían estado a bordo del arca, y el resto, argumentaba, surgieron espontáneamente del barro y, por tanto, no necesitaban ser salvados. El jesuita español Benito Periera también teorizó que muchos insectos, como las moscas, no necesitaban subirse al barco porque se generaban a partir de los cadáveres de los que se alimentaban. Y el explorador británico Sir Walter Raleigh planteó la hipótesis de que especies "híbridas" como las mulas no estaban en el arca porque sencillamente no existían en aquella época.