El histórico clima extremo de este verano podría ser una señal de lo que está por venir

Michael Mann, director del Centro de Ciencia, Sostenibilidad y Medios de Comunicación de Pensilvania (Estados Unidos), afirma en un correo electrónico: "Podemos afirmar, con gran seguridad, que no estaríamos viendo los fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes que vimos este pasado verano si no fuera por el calentamiento provocado por la actividad humana debido a la contaminación por carbono generada por los combustibles fósiles ".

"Las condiciones actuales no se agravarán necesariamente", explica. "Si está seco, no necesariamente se volverá más seco. Y si está húmedo, no necesariamente se volverá más húmedo. Pero hay muchas posibilidades de que sea extraño, francamente. Es decir, Texas no esperaba congelarse en 2021".