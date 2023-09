¿Puede el turismo ayudar a Maui tras los incendios?

"Tenemos un suceso increíblemente trágico y horrible en el que todos deberíamos estar centrados, en el que deberíamos poner toda nuestra energía. Pero se avecina una segunda tragedia y todo el mundo se está centrando en ella ahora", dice Graeme Swain, propietario del Gather Restaurant Group, que posee y gestiona dos restaurantes en Maui, incluido el Hāliʻimaile General Store. Ha tenido que despedir a cerca del 80% de su plantilla en su otro restaurante, Gather on Maui, cerca de Kīhei. "Fue una decisión dolorosa y muy, muy deprimente la que tuve que tomar. Me preocupa mucho que, con la isla de Maui en particular, si no conseguimos que la gente vuelva aquí, no podremos sobrevivir", comenta.