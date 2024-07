¿Qué pasará cuando este país insular del Pacífico desaparezca por completo?

"Cuando era más joven, la vida era diferente", me dijo Menimei Melton, de 25 años; "aprendí sobre el cambio climático cuando era un bebé, pero no vi realmente cómo nos afectaba hasta que fui mayor".

Aunque el cambio climático contribuyó a elevar el perfil del país en la escena internacional, los lugareños quieren asegurarse de que Tuvalu no se defina únicamente por su relación con una crisis en la que ellos tuvieron poco que ver. Según Climate Watch , Tuvalu es uno de los 25 países con menor huella de carbono per cápita del planeta.

"En mi opinión, las noticias asustan innecesariamente a la gente", me dijo Afelle Falema Pita, ex embajador de Tuvalu ante las Naciones Unidas, que dejó su vida en Nueva York para abrir con su esposa un complejo turístico ecológico sin lujos. "Podemos hacer un taller tras otro, pero si nos pasamos 365 días al año hablando del cambio climático, no estamos atendiendo a nuestras vidas aquí", explica.