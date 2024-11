Por qué los desastres naturales pueden aumentar las creencias paranormales

Un cementerio destrozado en la zona de exclusión nuclear en Namie, Japón. Durante seis años, Namie quedó inhabitada tras la fusión múltiple de los reactores en la Central Nuclear Fukushima Daiichi, provocado por unos devastadores terremoto y tsunami en 2011.

A graveyard lies damaged in the nuclear exclusion zone of Namie, Japan. For six years, Namie remained uninhabitable following a multi-reactor meltdown at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, triggered by the devastating 2011 earthquake and tsunami.