Nadie podrá reconstruir los recuerdos quemados de Los Ángeles

La semana pasada me crucé con un hombre que tocaba el ukelele en su sedán, con cada centímetro de su coche repleto de pertenencias. ¿Era un sin techo antes de los incendios? ¿Fue víctima de lo sucedido estas dos últimas semanas? En Los Ángeles es imposible saberlo. Hace 10 días que salgo de mi apartamento con una mochila llena de artículos de aseo, pilas de repuesto y documentos importantes. Como alguien que ha tenido la suerte de no vivir en una zona incendiada, me enfrento a la culpa del superviviente de diferentes maneras. Actualizo constantemente las aplicaciones de control de incendios y del aire, y rezo para que llueva. Mientras escribía este artículo, se declararon dos incendios cerca de mi casa, aunque por suerte se apagaron rápidamente. Soy voluntario, hago donaciones, me he obligado a leer los obituarios que van llegando a medida que se identifica y describe a los fallecidos. Pero varias veces me he topado con un muro. Después de haber estado yendo de un lado a otro durante días, de repente apenas puedo levantarme de la cama, y me quedo mirando al techo, agotado como pocas veces me he sentido.