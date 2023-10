Las caras del yacimiento escuela de Somosaguas

Emilia Galli

Bióloga, máster en Paleontología e investigadora predoctoral UCM.

“Al terminar el bachillerato con 18 años no tenía claro qué hacer, pero como me gustaba la biología y fue lo que terminé escogiendo. La verdad he llegado un poco por rebote. Creo que es más fácil empatizar con animales que con los fósiles y que visualmente las piedras pueden ser menos atractivas, por eso geología no es tan demandada hoy en día. Pero, yo probé el master en paleontología, me gustó y aquí estoy”.