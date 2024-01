Este paraíso del esquí en Canadá es uno de los lugares más nevados de la Tierra

Esquí en Revelstoke

Además de batir récords de nevadas, Revelstoke Mountain Resort (RMR) es la estación con más desnivel de Norteamérica: 1712 metros. The Last Spike es una de las pistas de esquí más largas del planeta, que serpentea por el flanco sur del monte Mackenzie a lo largo de 15,2 kilómetros. Para los expertos en nieve polvo, los bowls alpinos de la estación son la gran atracción, pero no hay que pasar por alto los árboles: lugares como Glades of Glory y Conifers of Gnarnia también ofrecen nieve polvo sin fondo.