Consejos básicos de salud para mantenerse sano en un crucero

Si te pones enfermo

Sé realista sobre el tipo de atención que puede esperar a bordo de un barco. "Si te pones enfermo o te lesionas, vuelve a tu país lo antes posible", aconseja Hickey. Aunque no cabe duda de que los cruceros destacan por su hospitalidad, tienden a ser deficientes en lo que respecta a la atención médica. "No se trata de un hospital, sino de un barco que transporta entre 3000 y 6000 personas y que se dirige a zonas aisladas del mundo", dice Hickey, que opina que no suele haber suficientes médicos y personal para hacer frente a una gran carga de trabajo, y que las instalaciones no están adecuadamente equipadas. "Casi todos tienen aparatos de rayos X. Pero [los barcos] no tienen buenas máquinas ni personal que sepa leer bien las placas", afirma.