Exclusiva: El cuerpo de Andrew 'Sandy' Irvine podría haber sido encontrado en el Everest

Summers dijo que el descubrimiento le trajo recuerdos de cuando se supo en 1999 que el cuerpo de Mallory había sido encontrado por el alpinista Conrad Anker, como parte de la Expedición de Investigación Mallory e Irvine, que buscaba resolver la cuestión de si la pareja había llegado a la cima. Un examen de sus restos reveló el tipo de marcas profundas de cuerdas que podrían indicar una caída que fue atrapada por una cuerda enrollada alrededor de su cintura, evidencia que sugirió a Anker que Mallory e Irvine estaban atados juntos en sus últimos momentos. "Supe de inmediato que había estado atado a su compañero y que había sufrido una larga caída", escribió Anker en The Lost Explorer, del que fue coautor con David Roberts. La pierna derecha de Mallory estaba gravemente rota y su pierna izquierda ilesa se colocó delicadamente sobre la grieta, lo que sugiere que no murió inmediatamente en la caída. Sus gafas oscuras para la nieve estaban en su bolsillo, lo que llevó a especular que la caída podría haber ocurrido por la noche, ya que los dos habían estado descendiendo. La fotografía de su esposa que Mallory había planeado dejar en la cumbre no estaba con él.