Poder ver la mejor aurora boreal implica un viaje larguísimo, pero merece la pena

Al cabo de unos minutos, gruesas cintas de color verde y púrpura brillante se extendían por encima de nosotros, marcando el parpadeo de todas las estrellas del universo conocido. En un momento dado, las partículas de color aguamarina estallaron sobre nuestras cabezas, creando algo que parecía una cúpula, o tal vez las brasas de unos fuegos artificiales. Pero cuando volvimos a mirar hacia arriba, la cúpula se había transformado en algo totalmente distinto. Algo que las fotos de las auroras boreales no pueden captar es lo rápido que se mueven y se transforman en algo totalmente distinto. Las luces son cinéticas, casi como si fueran criaturas vivas nadando lánguidamente por el cielo nocturno.

Después de toda una vida en la civilización, donde doblegamos la tierra a nuestra voluntad, trazando carreteras y pasos, barrios y ciudades enteras sobre lo que antes estaba deshabitado, es una maravilla viajar por los contornos de la tierra tal y como se han ido construyendo a lo largo de cientos de millones de años. Los senderos que atravesamos existen porque son la ruta más fácil a través de la naturaleza salvaje. No porque sean la distancia más corta entre el punto A y el punto B. Aquí arriba, a veces es difícil creer que haya un punto A y un punto B. Mientras media docena de huskies de Alaska me arrastraban por la naturaleza salvaje de Finnmark, no podía evitar pensar en la geografía y la topografía de la tierra bajo los patines de mi trineo.