A pesar de estar en peligro, estos macacos se siguen usando para el entretenimiento

Cookie salió y empezó a dar volteretas, quizá para conseguir otra dosis de azúcar. Su hermana pequeña, Titi, de tres meses y del tamaño de un chihuahua, le siguió. Marco, un macho de 12 años, parecía agitado, sus ojos color ámbar parpadeaban mientras agitaba los barrotes de su jaula con sus grandes manos. Los hombres insistieron en que Marco no era peligroso, pero cuando me acerqué a su jaula para verlo más de cerca y me quedé a escasos centímetros, Zaaboul me advirtió: "¡Ten cuidado!".