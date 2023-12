¿Qué diferencia hay entre un perro pura raza de diseño y las "mil leches" de un mestizo?

Tras varios intentos fallidos de adiestrar caniches gigante como perros guía, Conron decidió cruzar un caniche gigante con un labrador retriever. Tres cachorros de la camada acabaron siendo buenos candidatos para perros guía, pero el marido alérgico sólo pudo tolerar a uno. Ese perro, llamado Sultán, fue adiestrado y enviado a Hawái. Pero la organización tuvo problemas para emparejar a los otros dos perros con adiestradores ciegos; la gente quería labradores de pura raza, no mestizos. Conron pidió al departamento de relaciones públicas del grupo que informara a los medios de comunicación de que habían creado un nuevo perro guía "no alergénico" llamado labradoodle, la unión las voces inglesas de labrador y poodle [caniche]. El truco funcionó y, de repente, la gente clamaba por esta nueva raza de perro guía.

Hoy en día, el caniche se ha cruzado con casi todas las razas imaginables, aunque el labrador y el golden doodle son las más populares. Otras razas de diseño -como el puggle (un carlino cruzado con un beagle) y el goldador (un golden retriever cruzado con un labrador retriever)- prescinden del caniche y combinan otras razas. Junto con el querido chucho, las razas de perros de diseño no están reconocidas por la mayoría de los registros de razas de Norteamérica, como el American Kennel Club, el Canadian Kennel Club ni por la Federación Cinegológica Internacional. A diferencia de los perros de raza pura, los perros de diseño no tienen estándares de raza reconocidos oficialmente. Las preferencias personales de los criadores hacen que los perros no tengan un aspecto estandarizado.