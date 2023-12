¿Qué sabemos de la misteriosa enfermedad respiratoria que se está extendiendo entre los perros de EE. UU.?

Cuando empezaron a llegar informes sobre un brote de enfermedad respiratoria en perros de New Hampshire (Estados Unidos), en el verano de 2022, David Needle y sus colegas empezaron a investigar inmediatamente.

En aquel momento, el laboratorio de investigación veterinaria de Needle era la única instalación del norte de Nueva Inglaterra con patólogos en plantilla, así que se desplazó a varias clínicas cercanas para obtener muestras de tejido de los perros infectados. Pero después de buscar los sospechosos habituales, no encontró nada.

"No encontramos virus de ARN o ADN conocidos. Ni hongos, bacterias, protozoos o metazoos. Nada estrechamente relacionado con un patógeno conocido", dice Needle, patólogo veterinario senior del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de New Hampshire y profesor de la Universidad de New Hampshire. Los frotis también dieron negativo para COVID-19, que ya se ha detectado en perros.