La serpiente más pesada del mundo esconde un gran secreto.

Para hacer este sorprendente descubrimiento, Fry y sus coautores recogieron muestras de sangre y tejidos de anacondas verdes de Ecuador, Venezuela y Brasil, un proceso documentado en exclusiva por National Geographic para su próxima serie de Disney+, Pole to Pole With Will Smith. Los autores del estudio también examinaron de cerca a cada animal para contar las escamas y buscar otros rasgos físicos que pudieran indicar una divergencia evolutiva.