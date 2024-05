¿Cómo podemos proteger a los osos grizzly de su mayor amenaza: los trenes?

Un oso pardo de 300 kilos apodado "The Boss" se acerca a las vías del tren al oeste de Lake Louise, un pueblo del Parque Nacional de Banff, en las Rocosas canadienses. Los osos suelen acudir a las zonas aisladas cercanas a las vías férreas en busca de comida en los fosos de cadáveres cercanos. "The Boss" sobrevivió milagrosamente a una colisión con un tren, pero la mayoría no tiene tanta suerte.