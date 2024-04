¿Cómo de fiables son las pruebas de ADN para perros?

¿Hasta qué punto son fiables las pruebas de ADN canino?

Pero la identificación de razas no es tan sencilla como parece. En un estudio publicado el mes pasado en el Journal of the American Veterinary Medical Association, los científicos analizaron la precisión de la predicción de raza en pruebas de ADN disponibles en el mercado que requerían una foto del perro además de su muestra de ADN. Los resultados fueron desiguales, afirma Casey Greene, profesor de informática biomédica de la Universidad de Colorado (EE. UU.) y coautor del estudio.