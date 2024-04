El tigrillo nebuloso acaba de ser descubierto por la ciencia pero ya está amenazado

"Han utilizado una metodología de vanguardia", afirma Mel Sunquist, coautor de The Wild Cat Book: Todo lo que siempre quiso saber sobre los felinos y profesor emérito de la Universidad de Florida (Estados Unidos), en un correo electrónico.

"Y lo más sorprendente de la investigación es que, si nos fijamos en la lista de autores, todos son expertos de los países del área de distribución de los gatos", afirma Sunquist, que no participó en la investigación; "se trata de un esfuerzo cooperativo único".

"Cada vez que empiezo a hablar de ello, me emociono", dice de Oliveira, que ha fundado la Iniciativa para la Conservación de los Gatos Tigre , que ayuda a la población local a vacunar a sus animales domésticos contra el moquillo y otras enfermedades, y también rehabilita y libera gatos tigre confiscados del comercio de mascotas, entre otras muchas iniciativas .

"La gente tiene que darse cuenta de que publicar artículos es una cosa. Llevar a cabo acciones de conservación es otra", afirma; "y no se puede hacer una cosa sin la otra. Si no, no estás haciendo tu trabajo".