Jaime Rojo y la mariposa monarca, una sólida relación “casual” de 20 años

¿Cómo fueron sus inicios en la fotografía?

Vino de manera muy natural porque yo era un niño muy naturalista, de estos que iban siempre con una libretita y prismáticos, viendo pájaros, me pasaba el día haciendo anotaciones de campo. No se me daba muy bien dibujar, y quizá por eso empecé con la fotografía con una cámara vieja de mi padre y unos libros que encontré; siempre he sido autodidacta.

Con 12 años utilizaba únicamente un rollo con 36 fotografías y luego se las presentaba en diapositivas a mi familia. Siempre me lo tomé muy en serio. Pregunta a cualquiera que me conociese en esos años y te dirá que no era muy fiestero, que siempre estaba con la cámara en la mano. Pero realmente nunca lo vi como una alternativa profesional, hasta que me fui de España. En 2004 llegué a México, trabajé como asistente de un fotógrafo profesional y me hizo un “click”, descubrí que podía vivir de la fotografía y hacer mis propios proyectos.

¿Por qué creó el proyecto de las mariposas monarcas?

Yo llegué de una manera casual a las mariposas monarca. Era un enamorado de la naturaleza de México y tenía muchos libros sobre el tema y siempre los veía fascinado, tenía muchas ganas de ir. En el 2004 llegó mi oportunidad de conocer el país, gracias a una beca de estudios. A los seis días de mudarme, unos conocidos me invitaron el fin de semana a ver las mariposas monarcas, pero nadie me preparó para lo que iba a encontrar, fue una experiencia que me cambió la vida.

Es un espectáculo sensorial sin igual, me rodeaban miles de mariposas volando, y me quedé maravillado observando los colores naranjas de sus alas contrastar con el cielo azul, mientras hacían micro torbellino con un sonido alucinante.

En aquella época trabajaba en una organización de conservación en la Ciudad de México y aprovechaba los fines de semana para escaparme a esta zona boscosa que forma parte de una ecorregión conocida como el eje Neovolcánico y que me quedaba bastante cerca, a solo un par de horas. Inmediatamente pensé que este sería una oportunidad para desarrollar mi portafolio profesional