¿Qué fue lo que acabó con los últimos mamuts lanudos?

Los últimos supervivientes

Los mamuts de la isla de Wrangel fueron los últimos supervivientes. Estos animales representan un caso especial: la extinción de los últimos miembros de una especie que había persistido en un refugio, haciendo frente a presiones diferentes a las de sus precursores continentales. Un clima global más cálido y húmedo había hecho que la estepa de los mamuts se redujera hacia el polo, por lo que el hecho de que llegaran a la isla de Wrangel es un signo de un antiguo cambio climático. Sin embargo, el cambio climático por sí solo no llevó a los mamuts a la extinción, y no hay indicios de que los últimos mamuts hubiesen sido cazados por humanos. Mediante el análisis del ADN extraído de huesos y dientes de mamut, los genetistas han intentado averiguar por qué sucumbió la última población.

Los investigadores del nuevo estudio exploraron el destino de los últimos mamuts a través de 21 genomas de mamuts lanudos de diferentes periodos de tiempo, que representaban tanto a la población de la isla de Wrangel como a mamuts anteriores de tierra firme. Investigaciones anteriores habían insinuado que los mamuts de la isla de Wrangel estaban tan aislados que las mutaciones perjudiciales se acumularon rápidamente entre la población. En este escenario, los mamuts acumularon tantas mutaciones a través de la endogamia que ya no podían producir suficiente descendencia sana para que la población sobreviviera. Sin embargo, cuando Pečnerová y sus coautores analizaron los genes de los mamuts, descubrieron un camino más complicado hacia la extinción.

La cronología de las últimas poblaciones de mamuts de la isla de Wrangel expuesta en el nuevo trabajo es "una oportunidad fantástica para observar cómo cambiaron los genomas en esta pequeña población aislada", afirma la genetista de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos) Rebekah Rogers , que no participó en el estudio.

Los genomas de los mamuts indican que, a pesar de la endogamia, la población de la isla pronto se estabilizó e incluso empezó a purgar mutaciones perjudiciales con el tiempo. "Me sorprendió mucho lo estable que parecía genéticamente la población", afirma Pečnerová. Los mamuts pudieron sobrevivir unas 200 generaciones antes de extinguirse. En lugar de menguar, los animales estaban aguantando cuando de repente cayeron en picado hacia la extinción.

"La historia que nos hemos estado contando a nosotros mismos, que escribí en mi tesis doctoral y presenté en conferencias, era errónea", afirma Pečnerová. Los últimos mamuts lanudos no sufrieron un colapso genético. Los herbívoros sufrieron los efectos de la endogamia, pero esto no parece haberlos llevado a la extinción.

Los datos genéticos no precisan qué tipo de presión mortal acabó con los mamuts de la isla de Wrangel, pero sugieren que el declive fue rápido. Los humanos no llegaron a la isla de Wrangel hasta cuatro siglos después de la muerte de los últimos mamuts. Los mamuts podrían haber muerto porque no pudieron seguir el ritmo de los cambios ambientales o los brotes de enfermedades, pero estos cambios son difíciles de rastrear a través de un registro fósil limitado.