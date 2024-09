Un siglo después, vuelven a ver en Ecuador a una de las ranas más raras del mundo

Saliendo de la oscuridad

Las dos ranas se mostraron tal como Lynch las había descrito y dibujado, con la piel áspera, muchas protuberancias y singulares crestas en forma de W en el dorso. Los tímpanos de algunas ranas sobresalen de la cabeza, pero no los de aquellas P. ruidus, ni tampoco los de las ranas salvajes. "Nos volvimos locos. Era perfecto. La descripción encajaba perfectamente", dice Sánchez-Nivicela.

Los investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja también compararon el ADN de las dos hembras con el de otras 35 especies de Pristimantis conservadas en un banco genético. La huella genética de las ranas no coincidía con la de ninguna otra especie y confirmó el redescubrimiento. "No coincidía con nada porque nunca hubo material genético de este animal", afirma Sánchez-Nivicela.