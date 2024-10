Estas avispas toleran grandes cantidades de alcohol pero no tienen resaca

Las levaduras no puede sobrevivir al clima frío, por lo que viven y se reproducen en los vientres de las avispas y los avispones durante el invierno. A cambio, la levadura proporciona energía a los avispones fermentando la fruta de la que se alimentan. Para hacer frente a las habilidades de fermentación de las levaduras, las avispas podrían haber evolucionado para portar múltiples copias de un gen que se sabe que permite la tolerancia al alcohol, según el estudio, que aparece en la edición del 21 de octubre de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.